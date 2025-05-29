Когда Троица в Украине в 2025 году: точная дата

Что символизирует Троица

День святой Троицы чтит одно из важнейших событий для христиан - схождение Святого Духа на апостолов. Это произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Апостолы, согласно преданию, получили дар исцеления и способность говорить на разных языках, чтобы нести христианство по всему миру.

Праздник официально начали в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе.

Название "Троица" связано с представлением о триединстве Бога:

Бог Отец;

Бог Сын;

Святой Дух.

Почему праздник называют Зеленым воскресеньем

В народе Троицу называют Зеленым воскресеньем - праздник объединил христианскую веру и дохристианские традиции. Наши предки именно в это время:

завершали весенний цикл и приветствовали начало лета,

украшали дома ветками и зеленью,

чествовали предков и просили природу об урожае.

Эти обычаи слились с церковными, и теперь украшение домов зеленью символизирует обновление, жизнь и действие Святого Духа.

Как определяют дату Троицы

Праздник является переходным и зависит от даты Пасхи. Троица отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

В 2025 году Пасху праздновали 20 апреля, поэтому Пятидесятница выпадает на 8 июня.

С 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства праздников сдвинулись на 13 дней. Однако пасхалия остается предметом обсуждения, и Пасха и связанные с ней праздники, в частности Троица, все еще рассчитываются по традиционной схеме.

При написании материала использовались источники: Православный церковный календарь 2025, пресс-служба ПЦУ, Wikipedia.