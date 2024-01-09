Коли та кому необхідно носити медичну маску: пояснення МОЗ

Носіння медичної маски, дотримання дистанції або ж "локальний карантин" є базовими протиепідемічними й профілактичними нормами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Такі заходи можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах", - пояснює МОЗ.
Коли варто вдягати маску:
"Нагадаємо, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, 56% - діти. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд", - додає міністерство.
В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.
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