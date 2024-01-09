Коли та кому необхідно носити медичну маску: пояснення МОЗ

"Такі заходи можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах", - пояснює МОЗ.

Коли варто вдягати маску:

якщо ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;

коли ви маєте симптоми застуди або ж підозру на інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Маска допоможе обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень;

ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;

якщо ви здорові, але перебуваєте у місцях великого скупчення;

лікарям й медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми, а також під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

"Нагадаємо, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, 56% - діти. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд", - додає міністерство.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.