UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли та де ЗСУ почнуть тренування на Patriot: відповідь Пентагону

Фото: Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України будуть навчатись використовувати комплекси ППО Patriot вже наступного тижня у штаті Оклахома.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Під час навчання будуть підготовлені від 90 до 100 українських військовослужбовців", - зазначив Райдер.

Навчання проходитиме у Форт-Сіллі, просторному комплексі площею приблизно 145 квадратних миль на південний захід від Оклахома-Сіті.

База є домом для базової навчальної програми американських збройних сил із протиракетної оборони Patriot, а також для навчання американського персоналу маневрам польової артилерії.

"Наступного тижня міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вирушать до Німеччини, щоб провести на військово-повітряній базі Рамштайн засідання військової контактної групи по Україні", - заявив Райдер.

Нагадаємо, українські військові пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.

Також раніше ми писали, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.

Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниПВОВійна в Україні