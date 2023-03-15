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Коли та де пройде другий Парламентський саміт Кримської платформи: відповідь Стефанчука

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Прага, Середа 15 березня 2023 15:07
Коли та де пройде другий Парламентський саміт Кримської платформи: відповідь Стефанчука Фото: спикер Верховної Ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Другий Парламентський саміт Кримської платформи пройде восени. Захід відбудеться у Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука в Facebook.

"Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети - деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій", - зазначив він.

Стефанчук додав, що провів розмову з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Парламентарі обговорили посилення оборонної спроможності України, євроінтеграцію та євроатлантичний курс нашої держави.

"Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС", - підкреслив спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи відбувся у хорватському Загребі 25 жовтня 2022 року.

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