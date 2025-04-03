Коли святкується Вербна неділя у 2025 році та яких традицій слід дотримуватися

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Що означає Вербна неділя

У багатьох країнах це свято називають Пальмовою неділею, адже у давнину люди встеляли шлях Ісуса пальмовими гілками. Проте в слов’янських країнах, де пальми не ростуть, символом свята стала верба - рослина, що уособлює оновлення та пробудження природи. В Україні цей день також називають Квітною або Цвітною неділею.

Євангельські тексти описують, як Христос урочисто в’їжджав до Єрусалима на ослиці, а натовп вітав Його вигуками «Осанна Синові Давидовому!» та кидав під ноги пальмове листя. У християнській традиції пальма є символом перемоги й вічного життя, а ослиця - уособленням смирення та мирної влади.

Церковні обряди та традиції

У цей день віряни приносять до церкви гілочки верби, які священники освячують під час богослужіння. Ці гілки потім зберігають удома протягом року як оберіг, що захищає родину, житло та господарство. У давнину їх клали за ікони, у стайні чи на поля, а також використовували в обрядах.

Святкування Вербної неділі бере початок ще у IV столітті. В Єрусалимі патріарх сідав на ослицю і символічно в’їжджав на Оливну гору, відтворюючи біблійні події. В Європі схожі процесії поширилися у V-VI століттях, а традиція освячення гілок стала невід’ємною частиною богослужіння в XI столітті.

Народні звичаї в Україні

В українській культурі з цим днем пов’язано чимало цікавих обрядів. Наприклад, діти часто з’їдають пухнасті "котики" верби після освячення, вважаючи, що це зміцнить здоров’я. Також існує звичай легко торкатися одне одного гілочками, примовляючи: "Не я б’ю - верба б’є, за тиждень Великдень!", що символізує силу та добробут.

У селах господарі висаджують освячену вербу на подвір’ї або біля поля, щоб залучити врожай і добру долю. А на Закарпатті її використовують як захист від негоди - під час грози ламали гілочку і кидали у вогонь, сподіваючись, що це відверне блискавку.

Коли святкуватимуть у 2025 році

Дата Вербної неділі змінюється щороку, оскільки залежить від Великодня. Пасху святкують у першу неділю після першого повного Місяця після весняного рівнодення. У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня, а отже, Вербна неділя відзначатиметься 13 квітня.