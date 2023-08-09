Коли субсидію можна буде оформити в один клік через "Дію": відповідь Мінсоцполітики

Міністр запевнила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.

"Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього", - додала міністр.

Субсидія в один клік

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

Уповноваженому члену родини треба подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду України (ПФУ) для подання спрощеної заяви не потрібно.

В електронній формі спрощене звернення можна подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі ПФУ, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія (коли ця держструктура зможе надати технічну можливість).