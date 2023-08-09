Когда субсидию можно будет оформить в один клик через "Дію": ответ Минсоцполитики

Министр заверила, что субсидии на отопительный сезон "непременно будут", поскольку это приоритетная помощь.

"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дії" в один клик", - сказала она.

Жолнович напомнила, что Кабинет Министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост числа заявлений на субсидую.

"Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, которые будут нуждаться в такой услуге. И мы готовимся к этому", - добавила министр.

Субсидия в один клик

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.

Уполномоченному члену семьи следует подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.

В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).