Коли США можуть оголосити про постачання БМП Bradley до України: ЗМІ дізналися подробиці

Сполучені Штати Америки можуть включити бойові машини Bradley до пакету допомоги, про який буде оголошено вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

"Високопоставлений представник адміністрації заявив, що Bradley можуть бути включені до пакету озброєнь, про який буде оголошено вже цього тижня", - пише видання.

Там зазначили, що США мають тисячі таких бойових машин, і відправка частини з них в Україну не підірве запаси Штатів.

WP також пише, що Bradley технічно і не є танком, проте незважаючи на це, бойові машини можуть запропонувати значну модернізацію для українських сухопутних військ.