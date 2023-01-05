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Когда США могут объявить о поставках БМП Bradley в Украину: СМИ узнали подробности

Фото: американские БМП Bradley вскоре могут быть переданы украинской армии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Соединенные Штаты Америки могут включить боевые машины Bradley в пакет помощи, о котором будет объявлено уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Bradley могут быть включены в пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе", - пишет издание.

Там отметили, что у США есть тысячи таких боевых машин, и отправка части из них в Украину не подорвет запасы Штатов.

WP также пишет, что Bradley технически и не является танком, однако, несмотря на это, боевые машины могут предложить значительную модернизацию для украинских сухопутных войск.

Напомним, вчера президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

При этом позже стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Главное о боевых машинах Bradley, читайте в материале РБК-Украина "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".

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Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощьБМП