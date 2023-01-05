Когда США могут объявить о поставках БМП Bradley в Украину: СМИ узнали подробности

Соединенные Штаты Америки могут включить боевые машины Bradley в пакет помощи, о котором будет объявлено уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Bradley могут быть включены в пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе", - пишет издание.

Там отметили, что у США есть тысячи таких боевых машин, и отправка части из них в Украину не подорвет запасы Штатов.

WP также пишет, что Bradley технически и не является танком, однако, несмотря на это, боевые машины могут предложить значительную модернизацию для украинских сухопутных войск.