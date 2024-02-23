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Коли у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру: глава МЗС назвав терміни

Фото: Ігнаціо Кассіс, глава МЗС Швейцарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глобальний саміт миру на рівні глав держав пройде у Швейцарії вже до літа цього року на прохання України.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На прохання України ми маємо намір організувати до літа конференцію високого рівня з питань миру в Україні", - заявив він під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Він додав, що запрошує всі країни, щоб працювати над досягненням спільної мети - миру в Україні та припинення війни з Росією.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Україна вже провела кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників з нацбезпеки голів держав. Десятки країн взяли участь.

Вже цього року Україна планує провести Глобальний саміт миру за участі лідерів країн.

За допомогою таких зустрічей наша країна хоче залучити якнайбільше країн до підтримки формули миру, в тому числі й держави Глобального Півдня.

Ще минулого місяця в Офісі президента розповіли, що Україна запросила на Глобальний саміт миру голову КНР Сі Цзіньпіна.

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