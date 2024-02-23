Когда в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира: глава МИД назвал сроки

"По просьбе Украины мы намерены организовать к лету конференцию высокого уровня по вопросам мира в Украине", - заявил он в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Он добавил, что приглашает все страны, чтобы работать над достижением общей цели - мира в Украине и прекращения войны с Россией.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже провела несколько встреч по формуле мира на уровне советников по нацбезопасности глав государств. Десятки стран приняли участие.

Уже в этом году наша страна планирует провести Глобальный саммит мира с участием лидеров стран.

При помощи таких встреч наша страна хочет привлечь как можно большее количество стран к поддержке формулы мира, в том числе и государства Глобального Юга.

Еще в прошлом месяце в Офисе президента рассказали, что Украина пригласила на Глобальный саммит мира главу КНР Си Цзиньпина.