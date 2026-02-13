Коли схвалять нову програму МВФ для України: в уряді озвучили очікуваний термін

Як повідомляє РБК-Україна , про це урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца розповів в інтерв'ю Reuters .

"Я очікую цього впродовж кількох тижнів. З огляду термінів лютий усе ще виглядає реалістично", - сказав Буца.

За його словами, після завершення війни Україна, скоріш за все, не буде квапитися з новими запозиченнями на міжнародних ринках. Держава робитиме ставку на пільгове фінансування та внутрішні запозичення у національній валюті, що дозволяє уникати валютних ризиків.

Також, відповідно до програми з МВФ, уряд має суттєві обмеження щодо надання державних гарантій. Через це Україна не зможе гарантувати зобов’язання державних компаній для реструктуризації їхніх боргів.

"У нас дуже жорсткі обмеження щодо суверенних гарантій, бо це частина тієї ж моделі аналізу боргової стійкості", - пояснив Буца.

Він уточнив, що одним із ключових напрямів цього року стане поступове пом'якшення запроваджених під час війни валютних обмежень.

Наступним важливим кроком може стати дозвіл іноземним інвесторам виводити основну суму інвестицій у локальні валютні облігації.