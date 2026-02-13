Коли схвалять нову програму МВФ для України: в уряді озвучили очікуваний термін
Міжнародний валютний фонд (МВФ) може схвалити нову кредитну програму для України впродовж кількох тижнів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца розповів в інтерв'ю Reuters.
"Я очікую цього впродовж кількох тижнів. З огляду термінів лютий усе ще виглядає реалістично", - сказав Буца.
За його словами, після завершення війни Україна, скоріш за все, не буде квапитися з новими запозиченнями на міжнародних ринках. Держава робитиме ставку на пільгове фінансування та внутрішні запозичення у національній валюті, що дозволяє уникати валютних ризиків.
Також, відповідно до програми з МВФ, уряд має суттєві обмеження щодо надання державних гарантій. Через це Україна не зможе гарантувати зобов’язання державних компаній для реструктуризації їхніх боргів.
"У нас дуже жорсткі обмеження щодо суверенних гарантій, бо це частина тієї ж моделі аналізу боргової стійкості", - пояснив Буца.
Він уточнив, що одним із ключових напрямів цього року стане поступове пом'якшення запроваджених під час війни валютних обмежень.
Наступним важливим кроком може стати дозвіл іноземним інвесторам виводити основну суму інвестицій у локальні валютні облігації.
Новий кредит МВФ для України
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли попередньої домовленості про запуск нової чотирирічної програми фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.
Водночас отримання коштів передбачає виконання низки умов. Одну з них Україна вже виконала - Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік.
Серед інших вимог МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень.
Однак ця норма викликала критику. Фахівці попереджають, що вона може сприяти зростанню тіньової економіки, а встановлений поріг доходу вважають занадто низьким і таким, що потребує перегляду.
Україна наразі не підтвердила готовність виконати всі умови програми, зокрема щодо ПДВ для ФОПів.
На цьому тлі глава МВФ Крісталіна Георгієва під час візиту до Києва у січні цього року заявила, що Фонд може надати Україні до одного року для ухвалення необхідних змін щодо цього податку.
