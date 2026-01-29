Коли схвалять нову програму фінансування для України від МВФ: в Нацбанку дали відповідь

Новий кредит МВФ для України: що відомо

Ще у листопаді 2025 року Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування. Її обсяг складе 8,1 млрд доларів, але для отримання грошей Україні доведеться виконати низку умов. Одна з вимог вже виконана - Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.

Ще одна вимога Фонду - це введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень. Проте цей момент вже викликав нищівну критику. Експерти кажуть, що це може стимулювати тіньовий сектор, а поріг у 1 млн грн занадто низький і його варто підняти.

Це призвело до парадоксальної ситуації: Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів. Проте Україна сподівається отримати фінансування, хоча воно опинилося під загрозою.

З огляду на це під час візиту до Києва голова МВФ Кристаліна Георгієва сказала, що Фонд розглядає можливість піти Україні назустріч та дати рік на ухвалення змін щодо ПДВ для ФОПів.