Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові: мер Терехов пояснив ситуацію

До початку нового опалювального сезону Харків готовий. Але тепло почнуть вмикати лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Харківської міської ради (ХМР) у Facebook.

Від чого саме залежить початок опалювального сезону

У прес-службі ХМР уточнили, що про початок опалювального сезону розповів під час спілкування з журналістами 21 жовтня голова Харкова Ігор Терехов.

Він пояснив, що комунальні служби міста до початку нового опалювального сезону готові.

Проте фактично подачу тепла розпочнуть тоді, коли для цього будуть відповідні погодні умови.

"Будемо розпочинати опалювальний сезон, коли погодні умови відповідатимуть нормативним документам", - констатував посадовець.

Мер міста зауважив також, що "лікарні та інші заклади соціальної сфери - готові до підключення тепла на 100%".

Публікація Харківської міської ради (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Яку погоду прогнозують у регіоні найближчим часом

Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, 22 жовтня (у четвер) погода в регіоні очікується хмарна, з проясненнями:

по території Харківської області - місцями невеликий дощ;

по місту Харків - без опадів.

Вітер - східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11°С (у Харкові +7...+9°С);

вдень +13...+18°С (у Харкові +14...+16°С).

Надалі - впродовж 23-26 жовтня - мінлива хмарність зберігатиметься. Проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Вітер буде південно-східним. Без відчутних поривів.

Тим часом температура повітря очікується така:

23 жовтня - близько +6...+11°С вночі та +14...+19°С вдень;

24 жовтня - близько +5...+10°С вночі та +13...+18°С вдень;

25 жовтня - близько +4...+9°С вночі та +13...+18°С вдень;

26 жовтня - близько +3...+8°С вночі та +12...+17°С вдень.

Отже, як бачимо, пізніше - ймовірне поступове зниження температурних показників (як вночі, так і вдень).

Проте про заморозки вночі чи суттєве похолодання вдень - наразі не йдеться.