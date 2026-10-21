ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда начнется отопительный сезон в Харькове: мэр Терехов объяснил ситуацию

15:40 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Когда начнется отопительный сезон в Харькове: мэр Терехов объяснил ситуацию Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

К началу нового отопительного сезона Харьков готов. Но тепло начнут включать только при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Харьковского городского совета (ХГС) в Facebook.

От чего именно зависит начало отопительного сезона

В пресс-службе ХГС уточнили, что о начале отопительного сезона рассказал во время общения с журналистами 21 октября глава Харькова Игорь Терехов.

Он объяснил, что коммунальные службы города к началу нового отопительного сезона готовы.

Однако фактически подачу тепла начнут тогда, когда для этого будут соответствующие погодные условия.

"Будем начинать отопительный сезон, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам", - констатировал чиновник.

Мэр города отметил также, что "больницы и другие заведения социальной сферы - готовы к подключению тепла на 100%".

Публикация Харьковского городского совета (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)
Публикация Харьковского городского совета (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Какую погоду прогнозируют в регионе в ближайшее время

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, 22 октября (в четверг) погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями:

  • по территории Харьковской области - местами небольшой дождь;
  • по городу Харьков - без осадков.

Ветер - восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +6...+11°С (в Харькове +7...+9°С);
  • днем +13...+18°С (в Харькове +14...+16°С).

В дальнейшем - в течение 23-26 октября - переменная облачность будет сохраняться. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет юго-восточным. Без ощутимых порывов.

Тем временем температура воздуха ожидается такая:

  • 23 октября - около +6...+11°С ночью и +14...+19°С днем;
  • 24 октября - около +5...+10°С ночью и +13...+18°С днем;
  • 25 октября - около +4...+9°С ночью и +13...+18°С днем;
  • 26 октября - около +3...+8°С ночью и +12...+17°С днем.

Следовательно, как видим, позже - вероятно постепенное снижение температурных показателей (как ночью, так и днем).

Однако о заморозках ночью или существенном похолодании днем - речь пока что не идет.

Напомним, ранее мы рассказывали про старт отопительного сезона в Киеве (где уже включили тепло).

Кроме того, мы объясняли, где еще начался новый отопительный сезон и кому дадут тепло позже.

Читайте также, как оформить субсидию на отопительный сезон 2026-2027 и когда ждать первые выплаты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Жовтень Игорь Терехов Теплокоммунэнерго Харьков Услуги ЖКХ Отопительный сезон Погода на неделю обогрев Осень
Новости
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко