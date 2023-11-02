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Коли Росія зіткнеться з критичними втратами на війні: думки експертів

Фото: експерти розповіли, коли Росія зіткнеться із критичними втратами на війні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Росія може зіткнутися з критичними втратами на війні проти України, коли їй доведеться відправляти на фронт значну кількість мешканців великих міст.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами Гетьмана, критичність втрат Росії визначається вже не кількістю загиблих, а тих, хто загине у майбутньому. Поки що значна частина втрат РФ - це ув'язнені чи мобілізовані з окупованого Донбасу та депресивних регіонів.

Але, як зазначив експерт, мобілізація вже починає торкатися великих міст, оскільки росіянам доводиться залучати більше резервів. У такому разі суспільство в РФ не зможе ігнорувати втрати.

У той же час Мусієнко впевнений, що больовий поріг у Росії все ж таки є. Він згадав епізод з Першої світової війни, коли під час революції солдати розстрілювали командирів та втікали з фронту.

"В історії Росії був такий етап, його добре вивчили і намагаються відстрочити його, у тому числі вербуючи ув'язнених. Але точно сказати, скільки ще росіян має загинути, дуже складно. А той, хто скаже, помилиться. Робити прогнози того, коли в Росії відбудеться соціальний вибух і революція - справа невдячна”, - уточнив він.

Стаття Залужного

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist написав, що Росія втратила вбитими щонайменше 150 тисяч людей.

На його думку, це зупинило б війну в будь-якій іншій країні, але не у випадку країни-агресора.

РБК-Україна розібрало меседжі українського генерала з коментарями експертів.

 

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Російська ФедераціяВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України