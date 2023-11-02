RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Россия столкнется с критическими потерями на войне: мнения экспертов

Фото: эксперты рассказали, когда Россия столкнется с критическими потерями на войне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Россия может столкнуться с критическими потерями на войне против Украины, когда ей придется отправлять на фронт большое количество жителей крупных городов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Гетьмана, критичность потерь России определяется уже не числом погибших, а тех, кто погибнет в будущем. Пока значительная часть потерь РФ - это заключенные или мобилизованные с оккупированного Донбасса и депрессивных регионов. 

Но, как отметил эксперт, мобилизация уже начинает затрагивать крупные города, поскольку россиянам приходится привлекать больше резервов. В таком случае общество в РФ не сможет игнорировать потери. 

В то же время Мусиенко уверен, что болевой порог у России все же есть. Он вспомнил эпизод из Первой мировой войны, когда во время революции солдаты расстреливали командиров и бежали с фронта. 

"В истории России был такой этап, его хорошо изучили и пытаются отсрочить его, в том числе вербуя заключенных. Но точно сказать, сколько еще россиян должно погибнуть, очень сложно. А тот, кто скажет, ошибется. Делать прогнозы того, когда в России произойдет социальный взрыв и революция - дело неблагодарное", - уточнил он. 

Статья Залужного

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist написал, что Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек.

По его мнению, это бы остановило войну в любой другой стране, но не в случае страны-агрессора. 

РБК-Украина разобрало месседжи украинского генерала с комментариями экспертов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВалерий ЗалужныйВойна России против Украины