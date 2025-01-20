Коли у "Резерв +" повернуться відстрочки для студентів і аспірантів: відповідь Міноборони
Послуга з оформлення відстрочок для студентів і аспірантів невдовзі повернеться до застосунку "Резерв +". Це має статись вже у середу, 22 січня.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
"З 22 січня в "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів", - написала вона.
За її словами, відомство отримало "сотні запитів на поновлення послуги".
Застосунок "Резерв+" в Україні
Минулого року Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+".
Згодом в "Резерв+" з'явилися відстрочки від мобілізації. Проте поки вони доступні не для всіх. Однак наприкінці минулого року функція припинила тимчасово працювати. У чому причина - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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