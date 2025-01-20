Коли у "Резерв +" повернуться відстрочки для студентів і аспірантів: відповідь Міноборони

Послуга з оформлення відстрочок для студентів і аспірантів невдовзі повернеться до застосунку "Резерв +". Це має статись вже у середу, 22 січня.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"З 22 січня в "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів", - написала вона.

За її словами, відомство отримало "сотні запитів на поновлення послуги".

Застосунок "Резерв+" в Україні

Минулого року Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+".