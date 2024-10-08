Коли Рада розгляне виключення Дмитрука та Одарченка з комітетів: прогноз нардепа
Верховна Рада може вже найближчим часом розглянути проект постанови про виключення зі складу комітетів нардепів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука. Тільки вчора, 7 жовтня, таку ініціативу внесли до парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної в ефірі телемарафону.
"Я впевнена, що це рішення (виключення з комітетів Дмитрука та Одарченка - ред.) буде проголосовано найближчим часом. Я впевнена, що новини про це ми почуємо дуже швидко", - наголосила Радіна.
Вона уточнила, що проект постанови буде проголосований вже на найближчому пленарному засіданні.
При цьому Радіна додала, що, на її думку, нардепи-втікачі не зможуть оскаржити рішення про виключення їх зі складу комітетів.
"Тому що призначення на посади в комітетах та звільнення з посад у комітетах - це право ВР. А якщо такі рішення прийняті відповідно до процедури, а процедура ініціювання постанови і відповідно голосування її у Верховній Раді буде дотримана, то за дотримання такої процедури це рішення не оскаржується", - пояснила нардеп.
Що передувало
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють Андрія Одарченка у спробі підкупу тоді ще голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. Нардеп пропонував Найєму хабар у розмірі 50 тисяч доларів, щоб "сприяти" виділенню грошей на ремонт університету, де він був ректором.
При цьому Артема Дмитрука підозрюють у нападі на військового та правоохоронця.
Обидва нардепи втекли за кордон, їх оголосили у міжнародний розшук.
Незважаючи на це, вчора, 7 жовтня, Дмитрук брав участь у засіданні правоохоронного комітету Ради. Після цього до парламенту внесли постанову щодо виключення Дмитрука та Одарченка зі складу комітетів.
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