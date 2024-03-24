Коли працівник може отримати компенсацію за травму на виробництві: відповідь ПФУ

Не завжди на підприємствах з небезпечним виробництвом дотримуються основних вимог щодо безпечних умов праці. В таких ситуаціях найчастіше й трапляються нещасні випадки на виробництві. Як наслідок працівник отримує травму, і виникає необхідність отримати компенсацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції та Пенсійний фонд України.
У разі виникнення нещасного випадку працівник має дотримуватися наступного алгоритму дій.
Потерпілий або інші співробітники, в разі якщо він сам не може, повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок:
Безпосередній керівник робіт зобов’язаний:
Медичний заклад, куди доставлено або звернувся потерпілий, фіксує факт нещасного випадку на виробництві зі слів потерпілого або осіб, які його доставили (якщо сам потерпілий не може про це повідомити, наприклад, при несвідомому стані).
Невідкладно медичний заклад передає з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві підприємству-роботодавцю потерпілого, територіальному органу Державної служби України з питань праці та управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за місцем настання нещасного випадку.
Роботодавець після отримання інформації протягом двох годин зобов’язаний повідомити, окрім вищезазначених установ також:
У випадку, якщо нещасний випадок підлягатиме спеціальному розслідуванню (нещасний випадок із смертельними наслідками або що спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого тощо) додатково повідомляються місцева держадміністрація або орган місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства), орган галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності - територіальне профоб’єднанню та орган поліції.
Комісія з розслідування нещасних випадків, що не підлягають спеціальному розслідуванню утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок на виробництві.
Комісія зі спеціального розслідування утворюється Державною службою України з питань праці та/або її територіальним органом протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел.
Одноразову допомогу в разі нещасного випадку на виробництві мають виплатити протягом місяця з дня визначення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності.
У разі смерті потерпілого одноразову допомогу його родичам та особам, які були на його утриманні, виплачують також у місячний строк з дня його смерті.
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