Когда работник может получить компенсацию за травму на производстве: ответ ПФУ

В случае возникновения несчастного случая работник должен соблюдать следующий алгоритм действий.

Действия работника

Потерпевший или другие сотрудники, в случае если он сам не может, должны принять все возможные меры, необходимые для оказания помощи потерпевшему и немедленно сообщить о несчастном случае:

непосредственному руководителю работ,

службе охраны труда предприятия (учреждения, организации)

или другому уполномоченному лицу предприятия (учреждения, организации);

Алгоритм для руководителя работ

Непосредственный руководитель работ обязан:

срочно организовать оказание первой домедицинской помощи потерпевшему и обеспечить в случае необходимости его направление в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить работодателю о случившемся;

сохранить до прибытия комиссии по расследованию (специальному расследованию) несчастного случая обстановку на рабочем месте, машины, механизмы, оборудование, оборудование в таком состоянии, в котором они находились на момент несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью других работников и не приведет к более тяжелым последствиям или нарушению производственных процессов;

Действия медучреждения

Медицинское учреждение, куда доставлен или обратился потерпевший, фиксирует факт несчастного случая на производстве из слов потерпевшего или доставивших его лиц (если сам потерпевший не может об этом сообщить, например, при бессознательном состоянии).

Безотлагательно медицинское учреждение передает с использованием средств связи и в течение суток на бумажном носителе экстренное сообщение об обращении потерпевшего со ссылкой на несчастный случай на производстве предприятию-работодателю потерпевшего, территориальному органу Государственной службы Украины по труду и управлению исполнительной дирекции Фонда социального страхования местом наступления несчастного случая.

Алгоритм для работодателя

Работодатель после получения информации в течение двух часов обязан сообщить, кроме вышеуказанных учреждений также:

руководителя предприятия, территории которого произошел несчастный случай, если потерпевший является работником другого предприятия;

руководителя первичной организации профсоюза независимо от членства потерпевшего в профсоюзе, а в случае отсутствия профсоюза – уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда;

уполномоченный орган или наблюдательный совет предприятия (в случае его образования);

орган Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в случае, когда несчастный случай произошел в результате пожара.

В случае, если несчастный случай будет подлежать специальному расследованию (несчастный случай со смертельным исходом или повлекший тяжкие последствия, в том числе с возможной инвалидностью потерпевшего и т.п.) дополнительно уведомляются местная госадминистрация или орган местного самоуправления (в случае отсутствия уполномоченного органа), наблюдательного совета орган отраслевого профсоюза высшего уровня, а в случае его отсутствия - территориальное профобъединение и орган полиции.

Действия специальной комиссии

Комиссия по расследованию несчастных случаев, не подлежащих специальному расследованию, образуется приказом работодателя не позднее следующего рабочего дня после получения информации о несчастном случае на производстве.

Комиссия по специальному расследованию образуется Государственной службой Украины по трудам и/или ее территориальным органом в течение одного рабочего дня после получения от работодателя письменного уведомления о несчастном случае или по информации, полученной из других источников.

Сколько времени нужно, чтобы получить одноразовую помощь

Единовременную помощь в случае несчастного случая на производстве должны выплатить в течение месяца со дня определения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) устойчивой потери профессиональной трудоспособности.

В случае смерти потерпевшего единовременное пособие его родственникам и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивают также в месячный срок со дня его смерти.