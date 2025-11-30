Коли повернуть світло всім жителям Києва: у ДТЕК дали відповідь

Через вчорашню масовану атаку Росії без світла досі залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів Києва. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитися сьогодні до 14:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Як повідомили у компанії, станом на ранок 30 листопада у Києві 50 тисяч родин знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки.

Через пошкодження без електрики залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитися до 14:00.

Водночас у Київській області світло повернули вже у 170 тисяч будинків.

Через пошкодження на магістральних мережах в частині Бучанського і Фастівського районах області діють екстрені відключення.

"Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб завершити роботи якомога швидше", - наголосили у ДТЕК.