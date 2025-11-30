ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Коли повернуть світло всім жителям Києва: у ДТЕК дали відповідь

Київ, Неділя 30 листопада 2025 12:04
UA EN RU
Коли повернуть світло всім жителям Києва: у ДТЕК дали відповідь Фото: енергетики сьогодні повернуть світло всім жителям Києва (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через вчорашню масовану атаку Росії без світла досі залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів Києва. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитися сьогодні до 14:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили у компанії, станом на ранок 30 листопада у Києві 50 тисяч родин знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки.

Через пошкодження без електрики залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитися до 14:00.

Водночас у Київській області світло повернули вже у 170 тисяч будинків.

Через пошкодження на магістральних мережах в частині Бучанського і Фастівського районах області діють екстрені відключення.

"Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб завершити роботи якомога швидше", - наголосили у ДТЕК.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по столиці України. Ворог запустив ударні дрони та різні типи ракет. Атака була здійснена фактично протягом всієї ночі та зранку.

Внаслідок обстрілу пошкодження було зафіксовано у 7 районах: Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Дарницькому та Голосіївському. Відомо про двох загиблих та понад 30 постраждалих.

Також були пошкоджені будинки, горіли висотки, а під ранок у деяких районах столиці фіксувалися перебої зі світлом.

Пізніше стало відомо, що знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Окрім того, на правому березі був знижений тиск в системах водопостачання.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Київська область Електроенергія Відключеня світла
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву