Коли Повалій та Кіркорова позбавлять звання народних артистів: відповідь міністра культури

"Наразі законодавчого механізму позбавлення звань чи орденів не існує, лише є можливість нагороджувати", - сказав він у відповідь на питання про те, що Повалій, Лорак, Кіркоров, Басков зберігають звання народних артистів України.

За його словами, міністерство розробило проект закону про подолання наслідків русифікації, який містить норми, що дозволять державі позбавляти пісанкційних осіб звань чи орденів.

Водночас є певна процедура проходження реєстрації цього законопроекту. Зараз він знаходиться на підтвердженні в різних міністерствах, потім його винесуть на ухвалення уряду, після цього спрямують до парламенту.

Водночас закон може буди ухвалений досить швидко, оскільки "з боку колег-депутатів є повне розуміння та підтримка ініціативи".

"Я думаю, що такого роду закони - це питання тижнів", - додав міністр.