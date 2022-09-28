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Коли потрібно подати документи на субсидію: роз'яснення Мінсоцополітики

Фото: Субсидію в Україні можна отримати з 1 жовтня  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для отримання субсидії з 1 жовтня документи потрібно подати протягом двох місяців. Тим, хто отримував субсидії минулого року, їх перепризначать автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Ті люди, які раніше отримували субсидію, а це майже 2,5 млн домогосподарств, по ним приймаються автоматичні рішення", - сказав він, зазначивши, це відбувається в тому разі, якщо не змінився склад домогосподарства.

За його словами, для тих, хто подає документи на нову субсидію, встановлений двомісячний термін після 1 жовтня.

"Люди, які хочуть отримати субсидію з нуля, нову субсидію, вони можуть в будь-який момент звернутися. З дня старту опалювального періоду це можна зробити протягом двох місяців, і субсидія буде призначена з початку опалювального періоду", - додав Музиченко, зазначивши, що в разі пізнішого терміну субсидія може бути призначена не з початку опалювального сезону.

Нагадаємо, переселенці можуть оформити субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно подати договір оренди житла або довідку внутрішньо переміщеної особи.

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Субсидії в Україні