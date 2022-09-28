Коли потрібно подати документи на субсидію: роз'яснення Мінсоцополітики

"Ті люди, які раніше отримували субсидію, а це майже 2,5 млн домогосподарств, по ним приймаються автоматичні рішення", - сказав він, зазначивши, це відбувається в тому разі, якщо не змінився склад домогосподарства.

За його словами, для тих, хто подає документи на нову субсидію, встановлений двомісячний термін після 1 жовтня.

"Люди, які хочуть отримати субсидію з нуля, нову субсидію, вони можуть в будь-який момент звернутися. З дня старту опалювального періоду це можна зробити протягом двох місяців, і субсидія буде призначена з початку опалювального періоду", - додав Музиченко, зазначивши, що в разі пізнішого терміну субсидія може бути призначена не з початку опалювального сезону.