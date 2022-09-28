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Як оформити субсидії переселенцям: роз'яснення Мінсоцополітики

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Україна, Середа 28 вересня 2022 13:18
Як оформити субсидії переселенцям: роз'яснення Мінсоцополітики Фото: переселенці можуть отримати субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переселенці можуть оформити субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно подати договір оренди житла або довідку внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко.

Як зазначив чиновник, у загальному випадку для отримання субсидій потрібно подати тільки заяву та декларацію.

"Якщо людина звертається за субсидією не за своїм зареєстрованим місцем проживання, то вона має підтвердити документально, на підставі чого вона тут проживає: це договір оренди житла або довідка внутрішньо переміщеної особи", - сказав Музиченко.

Нагадаємо, через падіння доходів громадян очікується збільшення кількості отримувачів субсидій в Україні. Усього їх отримають 2,5-2,7 млн осіб.

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