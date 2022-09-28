ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли потрібно подати документи на субсидію: роз'яснення Мінсоцополітики

Новость на русском →
Україна, Середа 28 вересня 2022 14:26
Коли потрібно подати документи на субсидію: роз'яснення Мінсоцополітики Фото: Субсидію в Україні можна отримати з 1 жовтня  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для отримання субсидії з 1 жовтня документи потрібно подати протягом двох місяців. Тим, хто отримував субсидії минулого року, їх перепризначать автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Ті люди, які раніше отримували субсидію, а це майже 2,5 млн домогосподарств, по ним приймаються автоматичні рішення", - сказав він, зазначивши, це відбувається в тому разі, якщо не змінився склад домогосподарства.

За його словами, для тих, хто подає документи на нову субсидію, встановлений двомісячний термін після 1 жовтня.

"Люди, які хочуть отримати субсидію з нуля, нову субсидію, вони можуть в будь-який момент звернутися. З дня старту опалювального періоду це можна зробити протягом двох місяців, і субсидія буде призначена з початку опалювального періоду", - додав Музиченко, зазначивши, що в разі пізнішого терміну субсидія може бути призначена не з початку опалювального сезону.

Нагадаємо, переселенці можуть оформити субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно подати договір оренди житла або довідку внутрішньо переміщеної особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана