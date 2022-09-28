Когда нужно подать документы на субсидию: разъяснение Минсоцполитики

Для получения субсидии с 1 октября документы следует подать в течение двух месяцев. Тем, кто получал субсидии в прошлом году, их переназначат автоматически.

"Те люди, которые раньше получали субсидию, а это почти 2,5 млн домохозяйств, по ним принимаются автоматические решения", - сказал он, отметив, что это происходит в том случае, если не изменился состав домохозяйства.

По его словам, для подающих документы на новую субсидию установлен двухмесячный срок после 1 октября.

"Люди, желающие получить субсидию с нуля, новую субсидию, они могут в любой момент обратиться. Со дня старта отопительного периода это можно сделать в течение двух месяцев, и субсидия будет назначена с начала отопительного периода", - добавил Музыченко, отметив, что в случае более пожней подачи заявки субсидия может быть назначена не с начала отопительного сезона.