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Когда нужно подать документы на субсидию: разъяснение Минсоцполитики

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Украина, Среда 28 сентября 2022 14:26
Когда нужно подать документы на субсидию: разъяснение Минсоцполитики Фото: Субсидию в Украине можно получить с 1 октября  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для получения субсидии с 1 октября документы следует подать в течение двух месяцев. Тем, кто получал субсидии в прошлом году, их переназначат автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр социальной политики Украины Виталий Музыченко .

"Те люди, которые раньше получали субсидию, а это почти 2,5 млн домохозяйств, по ним принимаются автоматические решения", - сказал он, отметив, что это происходит в том случае, если не изменился состав домохозяйства.

По его словам, для подающих документы на новую субсидию установлен двухмесячный срок после 1 октября.

"Люди, желающие получить субсидию с нуля, новую субсидию, они могут в любой момент обратиться. Со дня старта отопительного периода это можно сделать в течение двух месяцев, и субсидия будет назначена с начала отопительного периода", - добавил Музыченко, отметив, что в случае более пожней подачи заявки субсидия может быть назначена не с начала отопительного сезона.

Напомним, переселенцы могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно представить договор аренды жилья или справку внутри перемещенного лица.

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