Коли потрібне дитяче автокрісло в авто: вивчаємо основні правила

Українські Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей просто на сидінні авто. Однак, головна причина використовувати автокрісло аж ніяк не в загрозі штрафу.
Про те, чому батьки просто мусять возити дитину в автокріслі, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Motor.
Перш за все, про перевезення дітей з точки зору українського законодавства. Правила дорожнього руху (п.п. 21.11 – 21.16) забороняють возити дітей зростом до 150 см "без використання дитячих утримуючих систем" (ДУС). При тому власне ДУС не обов’язково повинна мати вигляд крісла – допустимі і інші варіанти. І, між іншим, якими їм бути, можуть вирішувати самі батьки – і це ще одна причина зрозуміти основні принципи роботи дитячого крісла для авто. Проте, цього разу ми поговоримо саме про крісла, не згадуючи різного роду подушки, бустери тощо.
На жаль, вимога перевозити малечу у кріслах в наших реаліях виконується, м’яко кажучи, через раз. Дуже часто діти їдуть не в кріслі, а сидячи на сидіннях, на руках дорослих, а то й стоячи на підлозі перед торпедо. Все це буквально небезпечні для життя способи перевезення. І найстрашніше те, що таке розміщення робиться під орудою близьких малюкові людей – батьків і бабусь-дідусів.
Чому потрібне дитяче крісло (або інша ДУС):
Купуючи автокрісло, беріть до уваги основні параметри: його розмірну групу і виробника. Щодо першого чинника можна сказати, що більшість моделей мають налаштування основних розмірів і перекривають дві, а то і три розмірних групи. Відносно виробника варто знати, що зробити крісло справді ефективним на випадок ДТП не так вже і просто. Тому знавці радять купувати брендові вироби, які відповідають вимогам правил ЄЕК ООН № 44–04, забезпечуючи малюкові безпеку, комфорт і благополуччя з санітарно-гігієнічної точки зору.
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