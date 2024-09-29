Когда нужно детское автокресло в авто: изучаем основные правила

Украинские Правила дорожного движения запрещают перевозить детей прямо на сиденье авто. Однако главная причина использовать автокресло отнюдь не в угрозе штрафа.
О том, почему родители просто должны возить ребенка в автокресле, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Motor .
Прежде всего, о перевозке детей с точки зрения украинского законодательства. Правила дорожного движения (п.п. 21.11 – 21.16) запрещают возить детей ростом до 150 см "без использования детских удерживающих систем" (ГУД). При этом собственно ГУД не обязательно должна иметь вид кресла – допустимы и другие варианты. И, между прочим, какими им быть могут решать сами родители – и это еще одна причина понять основные принципы работы детского кресла для авто. Тем не менее, на этот раз мы поговорим именно о креслах, не вспоминая разного рода подушки, бустеры и т.д.
К сожалению, требование перевозить малышей в креслах в наших реалиях выполняется, мягко говоря, через раз. Очень часто дети уезжают не в кресле, а сидя на сиденьях, на руках взрослых, а то и стоя на полу перед торпедо. Все это практически опасны для жизни методы перевозки. И самое страшное то, что такое размещение делается под руководством близких малышу людей – родителей и бабушек-дедушек.
Почему нужно детское кресло (или другое ДУС):
Приобретая автокресло, учитывайте основные параметры: его размерную группу и производителя. Что касается первого фактора, то можно сказать, что большинство моделей имеют настройки основных размеров и перекрывают две, а то и три размерных группы. Относительно производителя стоит знать, что сделать кресло действительно эффективным на случай ДТП не так-то просто. Поэтому знатоки советуют покупать брендовые изделия, отвечающие требованиям правил ЕЭК ООН № 44–04, обеспечивая малышу безопасность, комфорт и благополучие с санитарно-гигиенической точки зрения.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.