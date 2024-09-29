Когда нужно детское автокресло в авто: изучаем основные правила

Прежде всего, о перевозке детей с точки зрения украинского законодательства. Правила дорожного движения (п.п. 21.11 – 21.16) запрещают возить детей ростом до 150 см "без использования детских удерживающих систем" (ГУД). При этом собственно ГУД не обязательно должна иметь вид кресла – допустимы и другие варианты. И, между прочим, какими им быть могут решать сами родители – и это еще одна причина понять основные принципы работы детского кресла для авто. Тем не менее, на этот раз мы поговорим именно о креслах, не вспоминая разного рода подушки, бустеры и т.д.

Почему нельзя держать ребенка на руках

К сожалению, требование перевозить малышей в креслах в наших реалиях выполняется, мягко говоря, через раз. Очень часто дети уезжают не в кресле, а сидя на сиденьях, на руках взрослых, а то и стоя на полу перед торпедо. Все это практически опасны для жизни методы перевозки. И самое страшное то, что такое размещение делается под руководством близких малышу людей – родителей и бабушек-дедушек.

Почему нужно детское кресло (или другое ДУС):

Мамочкины руки не удержат ребенка. Как бы ни прижимал взрослый ребенка к себе, при торможении или столкновении малыш не удержится на коленях. Ведь масса, скажем, годовалого младенца при столкновении на 40 км/ч растет до 350 кг. И то, что ребенок с этой ужасной силой ударится в торпедо или спинку сиденья, еще полбеды – вдобавок взрослый человек прижмет малыша силой своей массы, тоже умноженной на 35. Не хочется рассказывать, что из этого следует;

Ремень не удержит ребенка. Придумчивые родители могут пристегнуть свое чадо штатным взрослым ремнем. Однако даже если посадить малыша на определенный подиум (скажем, подушку), это мало поможет: краш-тесты не раз показывали, как маленькое тельце при аварии проскальзывает под ремнем и летит вперед – и останавливается какую-то часть интерьера. С ответными последствиями; и вдобавок – тяжелые травмы от самого ремня, неправильно расположенного на теле. Надежно и безопасно зафиксировать маленького пассажира могут только ремни детского кресла или штатный ремень машины, но проложенный через направляющие детского кресла;

При боковом ушибе. Тяжелые последствия может иметь даже произошедшая авария с машиной, которую водитель ведет медленно и аккуратно. К примеру, боковой удар тоже вызывает неконтролируемые перемещения и самой машины, и всего, что в ней есть – людей, клади, обломков интерьера и стекла. И именно из-за этих так называемых вторичных факторов получает ранение большой процент пострадавших в ДТП, в том числе и детей. Так вот качественное детское кресло не только удерживает ребенка на месте, но и защищает от подобных травм – благодаря крепкому каркасу кресла, большим боковинам и укрепленным "лопухам" по бокам головы;

Прогулка по салону. Ребенку в машине безопасно тогда, когда он сидит в кресле и пристегнут ремнями, при этом не перемещается салоном и не дотягивается до ручек открывания дверей, кнопок стеклоподъемников и т.д. Еще один плюс кресла – с его высоты малышу лучше виден вокруг. А значит, в дальней дороге пейзажи за окном будут развлекать маленького пассажира, чтобы не скучал и не получил "морскую болезнь". Между прочим, в некоторых моделях кресел есть встроенная акустическая система (например, для воспроизведения звуковой дорожки мультиков из планшета), и ее громкоговорители расположены так, что их лучше слышать в наиболее безопасной для головы зоне.

Кратко

Приобретая автокресло, учитывайте основные параметры: его размерную группу и производителя. Что касается первого фактора, то можно сказать, что большинство моделей имеют настройки основных размеров и перекрывают две, а то и три размерных группы. Относительно производителя стоит знать, что сделать кресло действительно эффективным на случай ДТП не так-то просто. Поэтому знатоки советуют покупать брендовые изделия, отвечающие требованиям правил ЕЭК ООН № 44–04, обеспечивая малышу безопасность, комфорт и благополучие с санитарно-гигиенической точки зрения.