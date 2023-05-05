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Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ на найближчі роки

Фото: зарплати в Україні почнуть зростати вже цього року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

"Загалом після падіння в попередньому році у 2023 році очікується відновлення зростання реальних заробітних плат. Їх все ще стримуватиме високоінфляційне середовище, тоді як номінальні зарплати зростатимуть щороку двознаковими темпами", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, у поточному році цьому сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та досить м’яка фіскальна політика. Надалі основним чинником стане збільшення попиту на робочу силу в умовах прискорення економічного зростання.

"Після повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесів доведеться конкурувати за робітників у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат. У зв’язку з цим очікується зростання різниці в зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили", - йдеться в прогнозі.

НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні - на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні - на 4,3%.

НБУ нагадує, що за оцінкою Держстату, у 2022 році середня номінальна зарплата зросла на 5,9% (реальна - скоротилася на 11,8%), що краще за попередні оцінки НБУ.

Зростання зарплат відбувалося насамперед завдяки бюджетному сектору, зокрема через підвищення оплати праці медиків на початку 2022 року, в секторі держуправління та оборони, а також в ІТ та фінансовій і страховій діяльності, зазначають в НБУ.

Натомість у виробничих секторах та секторах послуг номінальні зарплати знизилися. Непрямі оцінки свідчать, що в І кварталі 2023 року фінансовий стан домогосподарств залишався складним, хоча його підтримало збільшення пенсій у середньому на 19,7% з березня 2023 року.

Вагомим чинником зменшення доходів у І кварталі 2023 року стало скорочення економічної активності через дефіцит електроенергії на початку кварталу. За опитуванням НБУ, через перебої з енергопостачанням підприємства у І кварталі 2023 року оптимізували витрати, у тому числі на персонал, як через скорочення працівників, так і їх зарплат, у тому числі відповідно до фактично відпрацьованого робочого часу. Натомість частина бізнесів підтримували своїх працівників у негрошовій формі, зокрема, відкрили "Пункти незламності" у своїх офісах для роботи чи відпочинку співробітників, додали в НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

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