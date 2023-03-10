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Коли почнеться конкурс на суддів КСУ: в Кабміні назвали терміни

Фото: віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носов, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березня, на полях другого форуму Україна-Франція віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, коли почнеться конкурс на суддів КСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Стефанішиної, в Україні ніколи не було процедури відбору суддів Конституційного Суду.

"Ми провели переговори із Венеційською комісією, з Європейською комісією. На сьогодні домовилися, що модель відбору буде базуватися на моделі, як це було по інших судових органах, зокрема Вища рада правосуддя. На цьому поки домовилися. Продовжимо говорити із Єврокомісією з тим, як запустити конкурс", - сказала віцепрем'єр.

Вона повідомила, що початок конкурсу з відбору суддів Конституційного Суду очікується в кінці квітня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна рада ухвалила закон, що змінює порядок відбору суддів Конституційного суду..

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