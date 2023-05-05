Коли почне відновлюватися економіка України: НБУ покращив прогноз

"Завдяки поліпшенню ситуації в енергетиці та зростанню обсягів очікуваної міжнародної допомоги, що через бюджет надходитиме в економіку та стимулюватиме приватне споживання, прогноз зростання реального ВВП у 2023 році поліпшено до 2,0%", - йдеться у звіті.

Крім того, у 2023 році зберігатиметься додатний внесок державного споживання в зміну реального ВВП. А внесок дефіциту е/е у зміну реального ВВП у 2023 році оцінено у -0,6 в. п. (порівняно із -1,9 в. п. у попередньому прогнозі).

Проте збереження високих безпекових ризиків стримуватиме економічне відновлення, зокрема через пригнічені інвестиційні та споживчі настрої, логістичні обмеження для експорту, а також повільне повернення мігрантів з-за кордону. Обмежений доступ до чорноморських портів значно послаблюватиме можливості експортоорієнтованих видів економічної діяльності. Нижчий врожай цього року також знизить потенціал поставок продовольства на зовнішні ринки, зазначають в НБУ.

"Відповідно, експорт продовжить скорочуватися, що посилюватиме фінансові труднощі бізнесу. В умовах нарощування імпорту (переважно енергетичного та продукції машинобудування) це зумовить значний від'ємний внесок чистого експорту в зміну реального ВВП у поточному році", - йдеться у звіті.

З 2024 року економічне зростання прискориться завдяки зниженню безпекових ризиків та збереженню значних державних видатків.

З огляду на припущення про зниження безпекових ризиків відновлення української економіки пришвидшиться, зокрема завдяки активізації інвестиційної діяльності, збільшенню споживчого попиту та поверненню вимушених мігрантів з-за кордону. Повоєнна відбудова інфраструктури та виробничих потужностей буде потребувати значних інвестицій як з боку приватних компаній, так і держави, прогнозують в НБУ.

Очікується збереження значних державних видатків на капітальні інвестиції до кінця прогнозного періоду, що забезпечуватиме високу роль державного сектору в економіці та залишатиметься вагомим стимулом для її відновлення. Значні інвестиції спрямовуватимуться й на посилення оборонного потенціалу країни. Водночас подальша євроінтеграція сприятиме відновленню припливу зовнішніх приватних інвестицій. З 2024 року інвестиції зростатимуть найвищими темпами серед усіх компонент ВВП.

Центробанк прогнозує, що вагому роль у подальшому зростанні економіки відіграватиме відновлення логістичних ланцюгів для українського експорту насамперед повноцінне відкриття чорноморських портів. Це стимулюватиме інтенсивнішу відбудову виробничих потужностей підприємств металургії та нарощування виробництва в сільському господарстві.

Темпи зростання імпорту, на відміну від експорту, уповільняться насамперед завдяки зниженню імпорту послуг за статтею "подорожі", а також збереженню низьких обсягів закупівель енергоресурсів. Останнє пов'язано як із поступовим нарощенням власного видобування, так і зниженням споживання вугілля та газу підприємствами ТКЕ. У результаті від'ємний внесок чистого експорту в зміну реального ВВП поступово скорочуватиметься, зазначають в НБУ.