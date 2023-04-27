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НБУ покращив прогноз з економіки України на 2023 рік

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 14:07
НБУ покращив прогноз з економіки України на 2023 рік Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,0%. У січні НБУ прогнозував зростання на 0,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%", - сказав він.

За його словами, за реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.

Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання, додав Пишний.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,3% (раніше прогнозувалося зростання на 4,1%). У 2025 році зростання ВВП складе 6,4% (попередній прогноз - 6,4%).

НБУ покращив прогноз з економіки України на 2023 рік

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

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