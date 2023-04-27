НБУ покращив прогноз з економіки України на 2023 рік

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,0%. У січні НБУ прогнозував зростання на 0,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%", - сказав він.

За його словами, за реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.

Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання, додав Пишний.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,3% (раніше прогнозувалося зростання на 4,1%). У 2025 році зростання ВВП складе 6,4% (попередній прогноз - 6,4%).