НБУ покращив прогноз з економіки України на 2023 рік
Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,0%. У січні НБУ прогнозував зростання на 0,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%", - сказав він.
За його словами, за реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.
Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання, додав Пишний.
Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,3% (раніше прогнозувалося зростання на 4,1%). У 2025 році зростання ВВП складе 6,4% (попередній прогноз - 6,4%).
Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.