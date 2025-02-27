ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Коли підвищать пенсії працюючим пенсіонерам: відповідь Мінсоцполітики

Україна, Четвер 27 лютого 2025 08:49
UA EN RU
Коли підвищать пенсії працюючим пенсіонерам: відповідь Мінсоцполітики Фото: Пенсії працюючим пенсіонерам підвищать з квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам запланований у квітні. Пенсії будуть збільшені з урахуванням набутого страхового стажу.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє РБК-Україна за посиланням на її заяву під час телемарафону.

"У нас кожного року з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів", - сказала вона.

За її словами, це означає, що переглядають розмір обсяг пенсійних прав, відповідно до яких пораховано пенсію.

"Якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, і протягом наступного року від однієї індексації до іншої індексації чи з квітня до квітня вона напрацьовує, вона сплачує внески зі своєї заробітної плати, відповідно в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права", - пояснила заступниця міністра соціальної політики.

Як зазначила Марчак, "у квітні ми врахуємо всі нові накопичені пенсійні права по працюючих пенсіонерах, відповідно збільшимо розмір їхньої пенсії".

Нагадаємо, усього в Україні 2,8 млн працюючих пенсіонерів. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень та травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації