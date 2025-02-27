Коли підвищать пенсії працюючим пенсіонерам: відповідь Мінсоцполітики
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам запланований у квітні. Пенсії будуть збільшені з урахуванням набутого страхового стажу.
Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє РБК-Україна за посиланням на її заяву під час телемарафону.
"У нас кожного року з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів", - сказала вона.
За її словами, це означає, що переглядають розмір обсяг пенсійних прав, відповідно до яких пораховано пенсію.
"Якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, і протягом наступного року від однієї індексації до іншої індексації чи з квітня до квітня вона напрацьовує, вона сплачує внески зі своєї заробітної плати, відповідно в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права", - пояснила заступниця міністра соціальної політики.
Як зазначила Марчак, "у квітні ми врахуємо всі нові накопичені пенсійні права по працюючих пенсіонерах, відповідно збільшимо розмір їхньої пенсії".
Нагадаємо, усього в Україні 2,8 млн працюючих пенсіонерів. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.
Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.
Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень та травень.
Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично.