Коли перевзуваєш машину сам: ТОП-5 головних порад

Говорячи про самостійне сезонне перевзування, ми маємо на увазі, що обидва комплекти шин у вас мають власні диски і в такому змонтованому вигляді вони і зберігаються.

Головний сенс самостійної зміни коліс – в економії часу та грошей. Адже маючи завжди змонтовані на диски шини, можна не стояти у чергах на шиномонтажі і не підлаштовуватись під чужий графік роботи. А натомість змінити гуму саме тоді, коли буде реальна потреба і змога.

Що треба врахувати при заміні коліс на зимові

Незалежно від марки і моделі автомобіля, складнощі і помилки при заміні коліс майже завжди однакові. Їх і треба врахувати.

Оберіть місце, адекватне вашому завданню. Якщо це не гараж, а відкритий майданчик, він має бути якомога ближчим до горизонтального і з більш-менш твердою поверхнею. Це важливо, щоб авто не впало з домкрата.

Обов’язково підпирайте колеса. Яким би рівним не був ваш робочий майданчик, обов’язково підпирайте два колеса на стороні, протилежній той, яку ви підняли. Бажано, щоб упор був саме спеціальним упором, а не дрібним камінчиком. В найгіршому випадку підпирайте одне колесо, але з двох боків - те, яке буде протилежним по діагоналі тому, яке ви замінюєте. Знов таки, це потрібно, щоб машина не зсунулася з домкрата.

Ретельно встановлюйте домкрат. Це одна з найважливіших умов успіху, інакше машина впаде разом з домкратом. На слабкому грунті використайте міцну дощечку. Буває, що машина вивішена, а швидко замінити колесо чомусь не виходить – тоді треба підстрахувати домкрат, встановивши під машину надійну опору – буде доцільно приготувати її завчасно.

Затягуйте болти правильно. На всі різьбові з’єднання в автомобілі є нормовані зусилля затягування – тобто затягувати колісні болти чи гайки "від душі" не можна. В ідеалі використати для цього динамометричний ключ, але найбільш реальний інструмент – рідний ключ-балонник з заводського комплекту машини: він має довжину, яка завадить "перетягнути" болт. Небезпека неправильного зусилля на ключі – у ризику зірвати різьбу і перекосити гальмівний диск, що порушить роботу гальм на цьому колесі.

Очищення місці посадки колеса. Іноді місце посадки колеса на маточину вкривається іржею, а це ускладнює зняття колеса у майбутньому. Тож знявши колесо, це місце слід очистити від іржі – так само як і центральний отвір диска. В ідеалі було б розтерти по цих поверхнях краплину перетворювача іржі.

Мінуси самостійного перевзування

До недоліків самостійного перевзування можна віднести той факт, що ви не можете повноцінно проконтролювати стан коліс, черга яких займати місце на машині – як мінімум, ви не зможете перевірити балансування. Відтак, зробіть хоча б поверхневий огляд – чи всі тягарці залишаються на місцях, чи немає цвяхів та уламків дроту в протекторі. І перший десяток кілометрів прислуховуйтесь до поведінки машини на різних швидкостях – чи не гудуть колеса через порушене балансування і чи не б’є кермо через гулю на пошкодженій шині.

Якщо коротко

У перевзуванні автомобіля власними силами немає нічого складного – але для цього потрібен час, бажання і мінімальні фізичні сили. Щоб зрозуміти, наскільки ви готові до цього, вам доведеться один раз спробувати, і якщо не сподобається, наступного разу прямувати відразу на перевірену СТО з послугою шиномонтажу.