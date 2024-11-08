Коли перевзуваєш машину сам: ТОП-5 головних порад

У самостійної заміни літніх шин на зимові є одна умова, багато плюсів і один вагомий мінус: у випадку невдачі звинувачувати доведеться тільки себе. Але ймовірність помилок можна суттєво знизити.
Про важливі нюанси самостійної заміни літніх коліс на зимові читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Rosava.
Говорячи про самостійне сезонне перевзування, ми маємо на увазі, що обидва комплекти шин у вас мають власні диски і в такому змонтованому вигляді вони і зберігаються.
Головний сенс самостійної зміни коліс – в економії часу та грошей. Адже маючи завжди змонтовані на диски шини, можна не стояти у чергах на шиномонтажі і не підлаштовуватись під чужий графік роботи. А натомість змінити гуму саме тоді, коли буде реальна потреба і змога.
Незалежно від марки і моделі автомобіля, складнощі і помилки при заміні коліс майже завжди однакові. Їх і треба врахувати.
Оберіть місце, адекватне вашому завданню. Якщо це не гараж, а відкритий майданчик, він має бути якомога ближчим до горизонтального і з більш-менш твердою поверхнею. Це важливо, щоб авто не впало з домкрата.
Обов’язково підпирайте колеса. Яким би рівним не був ваш робочий майданчик, обов’язково підпирайте два колеса на стороні, протилежній той, яку ви підняли. Бажано, щоб упор був саме спеціальним упором, а не дрібним камінчиком. В найгіршому випадку підпирайте одне колесо, але з двох боків - те, яке буде протилежним по діагоналі тому, яке ви замінюєте. Знов таки, це потрібно, щоб машина не зсунулася з домкрата.
Ретельно встановлюйте домкрат. Це одна з найважливіших умов успіху, інакше машина впаде разом з домкратом. На слабкому грунті використайте міцну дощечку. Буває, що машина вивішена, а швидко замінити колесо чомусь не виходить – тоді треба підстрахувати домкрат, встановивши під машину надійну опору – буде доцільно приготувати її завчасно.
Затягуйте болти правильно. На всі різьбові з’єднання в автомобілі є нормовані зусилля затягування – тобто затягувати колісні болти чи гайки "від душі" не можна. В ідеалі використати для цього динамометричний ключ, але найбільш реальний інструмент – рідний ключ-балонник з заводського комплекту машини: він має довжину, яка завадить "перетягнути" болт. Небезпека неправильного зусилля на ключі – у ризику зірвати різьбу і перекосити гальмівний диск, що порушить роботу гальм на цьому колесі.
Очищення місці посадки колеса. Іноді місце посадки колеса на маточину вкривається іржею, а це ускладнює зняття колеса у майбутньому. Тож знявши колесо, це місце слід очистити від іржі – так само як і центральний отвір диска. В ідеалі було б розтерти по цих поверхнях краплину перетворювача іржі.
До недоліків самостійного перевзування можна віднести той факт, що ви не можете повноцінно проконтролювати стан коліс, черга яких займати місце на машині – як мінімум, ви не зможете перевірити балансування. Відтак, зробіть хоча б поверхневий огляд – чи всі тягарці залишаються на місцях, чи немає цвяхів та уламків дроту в протекторі. І перший десяток кілометрів прислуховуйтесь до поведінки машини на різних швидкостях – чи не гудуть колеса через порушене балансування і чи не б’є кермо через гулю на пошкодженій шині.
У перевзуванні автомобіля власними силами немає нічого складного – але для цього потрібен час, бажання і мінімальні фізичні сили. Щоб зрозуміти, наскільки ви готові до цього, вам доведеться один раз спробувати, і якщо не сподобається, наступного разу прямувати відразу на перевірену СТО з послугою шиномонтажу.
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