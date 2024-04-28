Когда пациенту могут выписать бумажный больничный: объяснение Минздрава
В Украине уже более двух лет действуют электронные больничные. Однако есть случаи, когда пациенту могут выписать бумажный больничный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Как отмечается, врачи Украины имеют право выдать правильно заполненный и оформленный бумажный бланк листка нетрудоспособности (больничный). Но это возможно только в случаях:
- если истек срок, в течение которого врач может исправить ошибку в заключении о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения (ЕСЗО);
- если врач не может подключиться к электронному реестру листков нетрудоспособности (система Пенсионного фонда Украины) и реестру медицинских заключений в ЕСЗО более 7 дней;
- если в условиях военного положения пользователи не имеют доступа к ЕСЗО;
- если пациент обратился за продлением больничного с нарушением сроков при условии, что это нарушение произошло в результате войны.
Минздрав отмечает, что бумажные больничные можно выдавать во время действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его окончания. Есть случаи, когда могут совмещаться электронные и бумажные больничные.
Электронные больничные
Напомним, что украинцы перешли на использование электронных больничных. Оформить их может семейный врач, а больничный длится в зависимости от тяжести заболевания до 15 календарных дней (в тяжелых случаях до месяца).
Более того, оформить электронный больничный можно даже не выходя из дома. Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина.
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