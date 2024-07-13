Коли очікувати зростання курсу долара до нових рівнів: прогноз банкіра

"Звісно ж, дія режиму "керованої гнучкості" триватиме і надалі, а це означає майже щоденні, але незначні валютні зміни без якихось раптових курсових стрибків чи падінь", - сказав він.

Лєсовий зазначив, що за його прогнозом, літній період цілком відповідає поняттю паузи: тобто не варто очікувати, що найближчим часом, попри наявний інфляційний тиск, на ринку станеться щось екстраординарне.

Нові рівні

"Очікується, що вже з другої половини серпня і орієнтовно до кінця вересня можуть сформуватися нові умови: тобто вплив інфляції стане більш, а кінцевий курс долара у 2024 році очікується на позначці 42,1 грн", - зазначив він.

Відповідно після літньої паузи деякі процеси підуть значно швидше, і цілком можливо, що вже до у вересні ми побачимо нові валютні коридори: 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро, додав банкір.

"Однак фони формуватимуться досить повільно та поступово: за нашими оцінками це може зайняти певний час, і це не буде різко (гадаю, що зміни на ринку відбуватимуться за аналогією квітня та травня). Іншими словами, на вересень може припасти новий пік основних валютних змін у поточному році", - сказав він.

Прогноз курсу

Щодо ситуації на валютному ринку з 15 по 21 липня, то, на думку Лєсового, система валютних змін, що відповідає принципам режиму "керованої гнучкості", продовжить діяти, а відтак у тижневому розрізі будь-які зміни будуть малопомітними:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро, а готівковому ринку - 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, середина липня нічим не запам’ятається: всі валютні зміни будуть цілком очікуваними та прогнозованими, а загальна картина" не зміниться: основні події на валютному ринку стануться вже в осінній період", - констатував Лєсовий.