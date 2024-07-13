Коли очікувати зростання курсу долара до нових рівнів: прогноз банкіра

З 15 по 21 липня на валютному ринку буде ще один тиждень "мінливого спокою": основні валютні коливання відбуватимуться в уже звичних коридорах, а тренди змінюватимуться поперемінно з висхідного на спадний і навпаки.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Звісно ж, дія режиму "керованої гнучкості" триватиме і надалі, а це означає майже щоденні, але незначні валютні зміни без якихось раптових курсових стрибків чи падінь", - сказав він.
Лєсовий зазначив, що за його прогнозом, літній період цілком відповідає поняттю паузи: тобто не варто очікувати, що найближчим часом, попри наявний інфляційний тиск, на ринку станеться щось екстраординарне.
"Очікується, що вже з другої половини серпня і орієнтовно до кінця вересня можуть сформуватися нові умови: тобто вплив інфляції стане більш, а кінцевий курс долара у 2024 році очікується на позначці 42,1 грн", - зазначив він.
Відповідно після літньої паузи деякі процеси підуть значно швидше, і цілком можливо, що вже до у вересні ми побачимо нові валютні коридори: 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро, додав банкір.
"Однак фони формуватимуться досить повільно та поступово: за нашими оцінками це може зайняти певний час, і це не буде різко (гадаю, що зміни на ринку відбуватимуться за аналогією квітня та травня). Іншими словами, на вересень може припасти новий пік основних валютних змін у поточному році", - сказав він.
Щодо ситуації на валютному ринку з 15 по 21 липня, то, на думку Лєсового, система валютних змін, що відповідає принципам режиму "керованої гнучкості", продовжить діяти, а відтак у тижневому розрізі будь-які зміни будуть малопомітними:
"Таким чином, середина липня нічим не запам’ятається: всі валютні зміни будуть цілком очікуваними та прогнозованими, а загальна картина" не зміниться: основні події на валютному ринку стануться вже в осінній період", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні - до 41,04 на 15 липня. Таким чином офіційний курс долара з початку 2024 року зріс на 8,1%.