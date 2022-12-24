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Коли очікувати підвищення офіційного курсу долара до 40 гривень: прогноз банкіра

Фото: курс долара може зрости до 40 гривень взимку 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Підвищений попит на валюту може призвести до того, що НБУ піде на чергову девальвацію. Офіційний курс долара до гривні може зрости до 40 гривень вже взимку 2023 року.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Антон Курінний, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

Як зазначив банкір, атаки на енергетичну систему сприяють росту попиту на іноземну валюту, адже виникає необхідність у закупівлі запчастин і генераторів тощо, а це також тисне і на безготівковий, і на готівковий ринок.

"Ми вважаємо, що 1-2 місяці змін курсу не буде, але потім можливе змінення курсу до 40,00 грн/долар (у бюджеті передбачено середньозважений курс 42,00 грн/долар)", - прогнозує Курінний.

Нагадаємо, НБУ тримає фіксований курс долара на рівні 36,6 гривень з 21 липня. У НБУ поки що не бачать передумов для зміни курсу. Проте чергова девальвація може відбутися, якщо різниця з готівковим курсом перевищить 10% протягом тривалого часу.

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