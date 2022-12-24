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Когда ожидать повышения официального курса доллара до 40 гривен: прогноз банкира

Фото: курс доллара может вырасти до 40 гривен зимой 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Повышенный спрос на валюту может привести к тому, что НБУ пойдет на девальвацию. Официальный курс доллара к гривне может вырасти до 40 гривен уже через зимой 2023 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

Как отметил банкир, атаки на энергетическую систему способствуют росту спроса на иностранную валюту, ведь возникает необходимость в закупке запчастей и генераторов и т.д., а это также давит и на безналичный, и на наличный рынок.

"Мы считаем, что 1-2 месяца изменений курса не будет, но потом возможно изменение курса до 40,00 грн/доллар (в бюджете предусмотрен средневзвешенный курс 42,00 грн/доллар)", - прогнозирует Куренной.

Напомним, НБУ держит фиксированный курс доллара на уровне 36,6 гривен с 21 июля. В НБУ пока не видят предпосылок для смены курса. Однако очередная девальвация может произойти, если разница с наличным курсом превысит 10% в течение длительного времени.

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