Когда ожидать повышения официального курса доллара до 40 гривен: прогноз банкира

Повышенный спрос на валюту может привести к тому, что НБУ пойдет на девальвацию. Официальный курс доллара к гривне может вырасти до 40 гривен уже через зимой 2023 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

Как отметил банкир, атаки на энергетическую систему способствуют росту спроса на иностранную валюту, ведь возникает необходимость в закупке запчастей и генераторов и т.д., а это также давит и на безналичный, и на наличный рынок.

"Мы считаем, что 1-2 месяца изменений курса не будет, но потом возможно изменение курса до 40,00 грн/доллар (в бюджете предусмотрен средневзвешенный курс 42,00 грн/доллар)", - прогнозирует Куренной.