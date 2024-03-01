Коли Німеччина може передати Україні ракети Taurus: думка експерта

Рябих вважає, що Німеччина таки почне постачання ракет Taurus Україні після того, як будуть створені умови для застосування такого озброєння. Одна з умов - наявність у українських захисників інших далекобійних засобів.

"У цьому є своя логіка. Можна робити все потроху і не досягти результату. Але при плануванні операцій потрібно розрахувати сили та засоби, необхідні для досягнення цілей. І їх має бути достатньо, тому що досвід літнього контрнаступу без авіапідтримки показав, що проти законів війни не підеш", - додав експерт.

Він зазначив, що отримання Україною ракет ATACMS з дальністю 300 кілометрів може вплинути на позицію Німеччини щодо Taurus.

"Як тільки США дадуть ATACMS на 300+ км, думаю, наступного дня німці теж наважаться. Вони просто не хочуть бути ініціаторами. Хоча світ змінюється, і Берлін має навчитися брати відповідальність за безпеку Європи. Та конструкція з лідерством США на континенті, яка була після Другої світової війни, змінюється. І європейські країни мають адекватно реагувати на дії російського агресора, який поставив мир під загрозу", - додав він.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється передавати нашим захисникам таке озброєння.

Нещодавно він виправдовував свою позицію тим, що німцям нібито доведеться брати участь у наведенні ракет на цілі, що може зробити Німеччину прямим учасником війни.

Також Шольц боїться, що ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по цілях у Москві.

Більш детально про те, як Україна може використовувати такі ракети, - у матеріалі РБК-Україна.