Коли наступить перемога у війні: українці назвали терміни та умови

Стосовно термінів настання перемоги, то оцінки тих респондентів, які в неї вірять, мало змінилися порівняно з березнем і січнем 2024 року коли проводилися аналогічні опитування.

Лише порівняно з січнем 2024 р. дещо більше стало тих, хто вірить, що перемога настане до кінця цього року (частка таких зросла з 20% до 24%).

При цьому 38% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - більш ніж 5 років, 1% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (42%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Кірі того, 14% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 8% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Опитування проведене Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.