RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда наступит победа в войне: украинцы назвали сроки и условия

Фото: украинцы ожидают еще несколько лет войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на июнь 2024 года 80% опрошенных верят в победу Украины в войне, не верят - 12% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Что касается сроков наступления победы, то оценки тех респондентов, которые в нее верят, мало изменились по сравнению с мартом и январем 2024 года, когда проводились аналогичные опросы.

Только по сравнению с январем 2024 года несколько больше стало верящих, что победа наступит к концу этого года (доля таких выросла с 20% до 24%).

При этом 38% считают, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (42%) верящих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 17,5% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 14% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 8% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Опрос проведен Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 23% респондентов считают, что война с Россией закончится в течение года. Еще 36% – что она продлится 1-2 года. Кроме того, 14% заявили, что война продлится еще 3-4 года, а 12% - более пяти лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине