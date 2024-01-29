Коли наступ росіян на Куп'янському напрямку може піти на спад: думка експерта

Ситуація на Куп'янському напрямку

Поки тривають бойові дії, не можна недооцінювати ворога. Зокрема, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключив, що росіяни можуть розпочати ширший наступ на Харківську область. Він також наголосив, що місцева влада та військові мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

Експерт Олександр Мусієнко підкреслює, що Сили оборони роблять усе, щоб зміцнити рубежі, і ситуація під постійним контролем генерала Олександра Сирського, який часто буває під Куп'янськом.

"Наскільки мені відомо, є певне підкріплення і сили, які дають можливість зупинити ворога і, щонайменше, сповільнити його, відбивши атаки і виснаживши його, можливо, навіть створити передумови для переходу в локальні контратаки з нашого боку", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Як довго триватимуть активні бойові дії

Мусієнко зазначив, що раніше ЗСУ вже неодноразово перебуваючи в обороні переходили в локальні контратаки. А щодо активних бойових дій, вони можуть тривати ще протягом місяця.

"Я думаю, нас очікує ще лютий таких боїв. А далі з урахуванням втрат, яких зазнає ворог, наступальна активність російських військ може піти на спад", - сказав він.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.