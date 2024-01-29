Когда наступление россиян на Купянском направлении может пойти на спад: мнение эксперта

Ситуация на Купянском направлении

Пока продолжаются боевые действия, нельзя недооценивать врага. В частности, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключил, что россияне могут начать более широкое наступление на Харьковскую область. Он также отметил, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

Эксперт Александр Мусиенко подчеркивает, что Силы обороны делают все, чтобы укрепить рубежи, и ситуация под постоянным контролем генерала Александра Сырского, который часто бывает под Купянском.

"Насколько мне известно, есть определенное подкрепление и силы, которые дают возможность остановить врага и, по меньшей мере, замедлить его, отбив атаки и истощив его, возможно, даже создать предпосылки для перехода в локальные контратаки с нашей стороны", - отметил он в разговоре с РБК-Украина.

Как долго будут продолжаться активные боевые действия

Мусиенко отметил, что ранее ВСУ уже неоднократно находясь в обороне переходили в локальные контратаки. А что касается активных боевых действий, они могут продолжаться еще в течение месяца.

"Я думаю, нас ожидает еще февраль таких боев. А дальше с учетом потерь, которые несет враг, наступательная активность российских войск может пойти на спад", - сказал он.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.