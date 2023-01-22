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Коли настане вирішальний момент у війні: в ГУР спрогнозували терміни

Фото: представник ГУР МО Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Вирішальним моментом у війні України з російською агресією стане ця весна та початок літа. Після цього етапу можна буде говорити про терміни закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.ee.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - заявив в Скібіцький.

При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - сказав Скібіцький.

Втім, на уточнююче питання журналіста, яка ймовірність, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував "не заглядати так далеко".

"Ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Детальніше про закінчення війни читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України".

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