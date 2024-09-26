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Коли можна залишитись без спадщини: юрист вказав на важливу деталь

Фото: Отримання спадщини в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Відповідно до законів в Україні, за отриманням спадщини треба звернутись протягом шести місяців. Якщо пропустити ці терміни, можна стикнутися зі складнощами в отриманні майна.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Що буде, якщо вчасно не завернутися за спадщиною

Якщо спадкоємець жив разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, то він автоматично вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців не відмовиться від неї.

Тим часом законом встановлений шестимісячний термін, протягом якого спадкоємець, який постійно не проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, має право прийняти майно. Для цього треба подати заяву нотаріусу або в сільських населених пунктах.

"Заяву подають уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Якщо спадкоємець не подав заяву у зазначений вище строк він вважається таким, що не прийняв спадщину. І тоді виходить, що він не спадкуватиме разом з іншими спадкоємцями", – каже Євген Буліменко.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, той, хто пропустив строк, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах – там, де ця спадщина відкривалася.

"В таких випадах, якщо ви пропустили терміни, то спадкуєте вже разом з іншими спадкоємцями на загальних підставах", – додає він.

Також якщо ви пропустили термінидля прийняття спадщини, можна звернутися до суду і скласти позов, щоб вам визначили додатковий строк для прийняття спадщини.

Суд може задовольнити такий позов, але для цього мають бути докази, що строки пропустили з поважних причин. До поважних причин відносять хворобу спадкоємця, або якщо він в цей час тривало перебував за кордоном.

Нагадаємо, недавно в Україні прийняли зміни, пов’язані з місцем відкриття спадщини, смертю на непідконтрольній території та обчисленням строків при спадкуванні. Читайте детальніше, як змінилися правила отримання спадщини у 2024 році.

Також юрист пояснив у коментарі РБК-Україна, що робити зі спадщиною на окупованій території.

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