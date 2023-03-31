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Коли можна починати переговори з Росією: українці назвали умови

Фото: переговори можна вести після вигнання російських фашистів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (60,7%) вважають, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік". Півроку тому цю позицію поділяти 57,5% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням опитування Центру Разумкова.

Ще 17,6% підтримують думку про те, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (у вересні-жовтні 2022 року - 20,6%).

Крім того, 13,1% вважають, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз". Півроку тому цю думку підтримували 16,6%.

Ті, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік", становлять більшість у всіх регіонах (від 56,5% на Півдні до 65% на Заході).

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона наступить до кінця 2023 року.

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