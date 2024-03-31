Коли лікування у денному стаціонарі є безоплатним: пояснення МОЗ

Лікування в денному стаціонарі є безкоштовних у медзакладах, які:

мають договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на надання амбулаторної допомоги. Мова йде про пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах";

надають медичну допомогу в умовах денного стаціонару.

"У денному стаціонарі надають амбулаторну допомогу пацієнтам, які не потребують цілодобового лікарського та медсестринського догляду. В умовах денного стаціонару пацієнт може отримувати лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, діагностичні обстеження тощо. Все це – без госпіталізації до лікарні", - додає МОЗ.

На лікувальні процедури чи інші втручання необхідно отримати електронне направлення від лікаря. Для цього необхідно звернутись в поліклініку, чи діагностичний центр, які мають договір за вищезгаданим пакетом й в яких надаються медичні послуги в умовах денного стаціонару.

"Зверніть увагу, кожна лікарня (поліклініка чи діагностичний центр) надає той обсяг медичних послуг, який властивий закладу відповідно до напряму надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Також має значення наявність певного обладнання та лікарів за напрямом надання допомоги у штаті закладу", - зауважує МОЗ.