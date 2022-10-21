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Коли у київських школах розпочнуться осінні канікули: названо дату

Фото: названо дату початку осінніх канікул у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Осінні канікули у київських школах розпочнуться вже 31 жовтня. Вони продовжаться рівно один тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

"Осінні канікули для столичних школярів продовжаться з 31 жовтня по 6 листопада включно", - зазначають у КМДА.

За інформацією відомства, до початку канікул освітні установи продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах з огляду на безпекову ситуацію.

При цьому заклади дошкільної освіти під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому вони працюють зараз.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в низці міст України в школах вирішили відмовитися від осінніх канікул, перенісши їх на пізніший час і об'єднавши з зимовими.

Більш детально про осінні канікули у школах України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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КМДАКиївшкола