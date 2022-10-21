Когда в киевских школах начнутся осенние каникулы: названа дата

Осенние каникулы в киевских школах начнутся уже 31 октября. Они продлятся ровно одну неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городской госадминистрации.

"Осенние каникулы для столичных школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно", - отмечают в КГГА. По информации ведомства, до начала каникул образовательные учреждения продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию по безопасности. При этом учреждения дошкольного образования во время каникул продолжат работу в формате, в котором они работают сейчас.